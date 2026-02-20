Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе рассказали о масштабном обновлении лицея № 46

В 2026 году в школе проводится капитальный ремонт.

Источник: пресс-служба / администрация Ленинского района Уфы

Как рассказал глава Ленинского района Олег Котов, масштабная модернизация лицея № 46 предполагает капитальное обновление, начиная от фасада и кровли до полной замены всех инженерных сетей и внутренней отделки.

Работы ведутся по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети», инициатором которого является президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день в школе проведены демонтажные работы, полностью заменены оконные блоки. В процессе: отделка стен, электромонтажные и кровельные работы.

Ранее в Уфе открыли самую большую в ПФО школу на 2200 мест.