В Уфе рассказали о масштабном обновлении лицея № 46

Как рассказал глава Ленинского района Олег Котов, масштабная модернизация лицея № 46 предполагает капитальное обновление, начиная от фасада и кровли до полной замены всех инженерных сетей и внутренней отделки.
Работы ведутся по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети», инициатором которого является президент России Владимир Путин.
На сегодняшний день в школе проведены демонтажные работы, полностью заменены оконные блоки. В процессе: отделка стен, электромонтажные и кровельные работы.
Ранее в Уфе открыли самую большую в ПФО школу на 2200 мест.