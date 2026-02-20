В Омске банковские карты обгоняют «Омку» по популярности

Большая часть омских пассажиров в 2025 году выбрала безналичный вариант расчёта в транспорте. Им воспользовались 94,36% всех пассажиров, что больше, чем в 2024 (92,42%) и 2023 (91,8%) годах.
При этом, как сообщили порталу Om1 Омск в департаменте транспорта, самым популярным способом безналичной оплаты были и остаются банковские карты. На их долю пришлось 42,2% всех поездок, что также превышает показатели 2024 (37,5%) и 2023 (37,09%) годов.
«Серебро» уверенно держат транспортные карты «Омка», которые при этом постепенно сдают позиции. В 2025 году по ним проехали 32,15% пассажиров, что меньше, чем в 2024 (33,91%) и 2023 (34,07%).
А вот появившийся пару лет назад вариант с оплатой проезда по QR-коду омичам, судя по всему, не приглянулся: в 2024 году им воспользовались лишь 2,13% пассажиров, а в 2025 и того меньше: 1,11%.
Что же до системы оплаты по геолокации, о которой заговорили год назад, то она пока находится лишь в стадии тестирования.