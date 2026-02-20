Стало известно, какие болезни репродуктивного здоровья чаще всего диагностируют в Башкирии

С начала 2026 года оценку репродуктивного здоровья в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» прошли 45 тысяч жителей Башкортостана. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
По итогам обследований врачи выявили заболевания у 3799 женщин и 2492 мужчин. Среди женщин чаще всего диагностировались воспалительные болезни органов малого таза (1348 случаев), нарушения менструальной функции (1100 случаев), заболевания шейки матки (275) и женское бесплодие (130). У мужчин лидируют воспалительные заболевания (838), далее следуют варикоцеле (71) и мужское бесплодие (20).
Программа диспансеризации репродуктивного здоровья действует с 2025 года. На первом этапе пациенты проходят анкетирование и консультации специалистов. Акушеры-гинекологи и урологи оценивают риски и выявляют признаки заболеваний, способных повлиять на способность к зачатию. Женщины до 29 лет сдают анализы на инфекции, передающиеся половым путем.
С этого года введен новый скрининг: у женщин раз в пять лет проверяют наличие вируса папилломы человека для раннего выявления рака шейки матки. При обнаружении отклонений пациентов направляют на второй этап обследования.
