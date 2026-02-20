Мощи апостола Сибири и Дальнего Востока привезут в Хабаровск

В Хабаровск прибудет ковчег с честной главой святителя Иннокентия Московского в рамках масштабной акции «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского».
Она охватит 38 епархий Сибири и Дальнего Востока и пройдет, в том числе, по местам апостольских подвигов известного подвижника, который проповедовал слово Божие для коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Аляски, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровск мощи святителя будут доставлены в субботу, 14 марта в 17:30 по местному времени самолетом из Магадана и перевезены в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Встреча святыни в соборе планируется в 18:00 во время Всенощного бдения.
В воскресенье, 15 марта в 9:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
17 марта в 18:30 в концертном зале Хабаровской краевой филармонии пройдет литературно-музыкальная композиция «Русский человек», посвященная Апостолу Сибири и Дальнего Востока святителю Иннокентию Вениаминову.
В холле будет представлена выставка картин Геннадия Павлишина, которые стали иллюстрациями к детской книги Татьяны Гладких «Святитель Иннокентий».
Во все дни пребывания святыни в Хабаровске с 14 по 20 марта все желающие смогут поклониться мощам святителя в главном храме Хабаровска.
20 марта ковчег с мощами святителя Иннокентия будет доставлен в Николаевск-на-Амуре, затем в Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань.
Святитель Иннокентий — небесный покровитель и крестный отец Дальнего Востока.
В земной жизни он принимал самое активное участие в присоединении дальневосточных земель к России, был ближайшим сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, вошел в историю и как замечательный ученый, путешественник, этнограф, историк, отлично знавший механику, филологию, который прекрасно разбирался в метеорологии и геологии.
Он инициировал строительство церквей по Амуру, и много сел названы в его честь.
Все кто чтят его память и молятся ему, просят укрепить их веру, благочестие, кротость, целомудрие, дать терпение и любовь, утешение в скорбях, избавление от болезней душевных и телесных, и, конечно, искреннего покаяния.