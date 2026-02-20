Ричмонд
В Хабаровске подорожает проезд ещё на четырёх автобусных маршрутах

Повышение тарифов стартует с 21 февраля — стоимость поездки составит 55−65 рублей.

Источник: Соцсети

В Хабаровске перевозчики уведомили управление промышленности и транспорта администрации города о повышении тарифов на четырёх автобусных маршрутах. Изменения вступят в силу поэтапно, начиная с 21 февраля, сообщили в ведомстве.

Так, с 21 февраля стоимость проезда по маршруту № 1С (перевозчик — ИП Артамонова Е. В.) вырастет до 65 рублей.

С 27 февраля тариф на маршруте № 19 (ИП Арьянкин Д. Ф.) составит 55 рублей.

А с 1 марта пассажиры маршрутов № 46В‑1 и № 81‑2 (ООО «Техрегион») будут платить по 65 рублей за поездку.

Это не первое повышение цен на проезд в городе: ранее стоимость билета на семи маршрутах уже увеличилась до 55−65 рублей. Рост тарифов перевозчики объясняют увеличением затрат на обслуживание транспорта, топливо и запчасти.

Управление промышленности и транспорта администрации Хабаровска напоминает, что информация об изменении цен была подана в соответствии с порядком информирования, утверждённым постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308‑пр.

Горожан просят учитывать новые тарифы при планировании поездок. Актуальные расценки будут размещены на остановках и в салонах автобусов.