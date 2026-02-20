DM: Сооснователь компании ASOS Гриффитс погиб в Таиланде, упав с балкона

В подмосковном поселке Большие Вяземы 39-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры, находясь под воздействием галлюциногенных грибов. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом стало известно 9 февраля. Сообщается, что он употребил несколько мухоморов, после чего произошел несчастный случай. Пострадавший упал с четвертого этажа и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.