DM: Сооснователь компании ASOS Гриффитс погиб в Таиланде, упав с балкона

Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб при падении с балкона в Таиланде. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на правоохранителей.
Уточняется, что 58-летний бизнесмен выпал с балкона своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе.
Полицейские не обнаружили никаких признаков беспорядка внутри квартиры, но не исключают версию насильственной смерти. Точную причину смерти установят с помощью патологоанатомической экспертизы, которая может занять несколько месяцев, сказано в статье.
Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Ее название первоначально обозначало фразу As Seen On Screen («Как на экране») со слоганом «покупай то, что видишь в кино и по телевизору».
