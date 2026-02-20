Как оформить ипотеку с небольшой зарплатой в Казахстане

Ипотека может оказаться неподъемной для некоторых казахстанцев, ведь для ее оформления сначала нужно накопить определенную сумму на первоначальный взнос, а потом годами совершать довольно внушительные ежемесячные взносы. У банков в этом случае есть свои требования.
Как объясняет Telegram-канал «Крыша», официального порога доходов не существует, но от размера заработка зависит, какую сумму кредита может получить заемщик. Важно помнить, что всю зарплату на ипотеку тратить не получится — предел составляет 50% от дохода заемщика или от общих доходов супругов.
Но если платеж занимает большую долю, то можно решить эту проблему разными способами.
Привлечение созаемщика. Если доход не дотягивает до требований банка, можно привлечь одного или нескольких созаемщиков. В этом случае доходы суммируются, и шансы на одобрение ипотеки будут выше. Созаемщиками могут быть как родственники, так и третьи лица: друзья, коллеги. Ответственность все несут одинаковую, но прав собственности у них нет.
Дополнительный доход. Если помимо зарплаты есть дополнительный доход, то стоит его указать. Например, доход от работы на фрилансе, от сдачи недвижимости в аренду, дивиденды, прибыль от семейного бизнеса, авторские проекты и многое другое. Для подтверждения дохода можно предоставить договор, выписки или налоговую отчетность.
Дополнительный залог. Дополнительная недвижимость в залоге снижает риски банка и смягчает требования к доходам. В залог принимаются: квартира, дом, коммерческая недвижимость, нежилые помещения. Но не подходят дачи, ветхое или аварийное жилье. Недвижимость, которая предоставляется как доплата, может принадлежать заемщику или третьему лицу. От собственника нужно письменное согласие на залог.
Снижение долговой нагрузки. Кредиты, рассрочки, алименты — все это увеличивает финансовую нагрузку и снижает вероятность одобрения ипотеки. Поэтому перед подачей заявки желательно закрыть все займы или хотя бы их большую часть. Если такой возможности нет, можно их рефинансировать. Это позволит снизить ставку, ежемесячный платеж и общую нагрузку.
Пересмотр условий ипотеки. Если ежемесячный платеж слишком высокий, то можно попробовать оптимизировать кредит и пересмотреть условия ипотеки. Казахстанцы могут попробовать: увеличить срок ипотеки — чем длиннее срок, тем меньше ежемесячный платеж; увеличить первоначальный взнос — это снижает размер кредита и нагрузку на бюджет; выбрать более бюджетное жилье — чем дешевле квартира или дом, тем меньше платеж и более высокая вероятность одобрения займа.
Также казахстанцам следует ознакомиться с льготными жилищными программами, которые действуют в Казахстане. Не все из них могут подойти, так как многие направлены на поддержку определенных категорий населения. Однако сейчас они могут быть выгоднее, чем рыночные ипотеки, которые предлагают коммерческие банки.