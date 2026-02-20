Скорая для психики: В ГД предложили ввести единый короткий номер кризисной поддержки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с Life.ru выступил с инициативой создать единый короткий номер экстренной психологической помощи, который будет работать по всей стране. Поводом стал растущий запрос на поддержку: индекс потребности в психологической помощи в России к концу 2024 года достиг 30 пунктов, увеличившись за два года в 1,3 раза.