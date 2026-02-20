Пошел по пути Байдена: Трамп уснул на заседании учреждённого им Совета мира

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 19 февраля провел первое заседание учрежденного им Совета мира. Однако мероприятие, вероятно, показалось президенту США не слишком интересным. Дональд Трамп задремал во время заседания. На это обратил внимание журналист Сэм Юзефф. Он опубликовал подтверждающие кадры в соцсети Х.
Во время речи одного из участников саммита президент Соединенных Штатов отключился от процесса и перестал реагировать на слова иностранных представителей. Видео уже оценили пользователи соцсети.
Трамп уснул на заседании «Совета мира». Фото: кадр из трансляции.
Дональда Трампа сравнили с экс-президентом США Джо Байденом. Бывший глава государства регулярно засыпал на важных собраниях.
Однако инциденты начались еще до заседания. Так, американская сторона не выдала визы белорусской делегации для участия в мероприятии «Совета мира». При этом Минск выполнил все необходимые для поездки требования.