В России хотят расселять из аварийного жилья за счет продажи имущества коррупционеров

Российские сенаторы предложили расселение из аварийного жилья за счет продаж имущества коррупционеров. Проект закона уже направлен на отзыв в правительство России. Об этом РИА Новости сообщил один из разработчиков документа сенатор Андрей Кутепов.
«Законопроектом предусматривается, что 75% доходов, полученных в реализации недвижимого коррупционного имущества, будет поступать в федеральный бюджет Российской Федерации, из которых не менее 25% целевым образом направляться на финансирование программ расселения аварийного жилья через Фонд развития территорий», — отмечается в законопроекте.
Таким образом, и имущество взяточников будет реализовываться быстрее, с чем сейчас имеются трудности, и сократится число россиян, проживающих в аварийных домах.
Еще один плюс принятие закона — не потребуется отменять, приостанавливать или вносить поправки в уже действующие нормативные акты РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет владельцам аварийного жилья право получать новое вне очереди по договору социального найма.
Вместе с тем, в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности чиновников за нарушение новых правил расселения аварийного жилья.