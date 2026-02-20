Ричмонд
В России хотят расселять из аварийного жилья за счет продажи имущества коррупционеров

Совфед направил в кабмин проект о расселении из аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Российские сенаторы предложили расселение из аварийного жилья за счет продаж имущества коррупционеров. Проект закона уже направлен на отзыв в правительство России. Об этом РИА Новости сообщил один из разработчиков документа сенатор Андрей Кутепов.

«Законопроектом предусматривается, что 75% доходов, полученных в реализации недвижимого коррупционного имущества, будет поступать в федеральный бюджет Российской Федерации, из которых не менее 25% целевым образом направляться на финансирование программ расселения аварийного жилья через Фонд развития территорий», — отмечается в законопроекте.

Таким образом, и имущество взяточников будет реализовываться быстрее, с чем сейчас имеются трудности, и сократится число россиян, проживающих в аварийных домах.

Еще один плюс принятие закона — не потребуется отменять, приостанавливать или вносить поправки в уже действующие нормативные акты РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет владельцам аварийного жилья право получать новое вне очереди по договору социального найма.

Вместе с тем, в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности чиновников за нарушение новых правил расселения аварийного жилья.