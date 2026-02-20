Мёртвые зоны: разведка РФ захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО

«По Краматорску наши ВКС уже работали. Продолжают работать наши беспилотные системы. Причем удары наносились и наносятся по пунктам временной дислокации противника. Чаще всего, это промзоны, где враг базируется. Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. Противник их выбирает ввиду того, что все промышленные объекты в Советском Союзе дублировали некоторые помещения под землей, то есть под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», — сказал Гагин.