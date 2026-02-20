Мёртвые зоны: разведка РФ захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО

Вооруженные силы Украины расположили в подземных укрытиях в промышленных районах Славянска и Краматорска личный состав, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), по некоторым из этих объектов уже наносили удары российские дроны и ВКС РФ, рассказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее военные каналы писали, что российские штурмовики приближаются к Славянску в ДНР, бои идут на подступах к Кривой Луке.
«По Краматорску наши ВКС уже работали. Продолжают работать наши беспилотные системы. Причем удары наносились и наносятся по пунктам временной дислокации противника. Чаще всего, это промзоны, где враг базируется. Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. Противник их выбирает ввиду того, что все промышленные объекты в Советском Союзе дублировали некоторые помещения под землей, то есть под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», — сказал Гагин.
Военный эксперт добавил, что удары по подземным объектам — это подготовительная работа к освобождению Славянска и Краматорска.
«Брать такие города штурмом в лоб нельзя. В любом случае будут работать разведка, ВКС, беспилотные системы, и только потом туда пойдет живой боец», — подчеркнул Гагин.
Ранее сообщалось, что артиллерия разнесла укрытия и огневые точки ВСУ под Славянском.