Омские предприятия обяжут утверждать планы снижения выбросов

Документ обяжет промышленные организации утверждать отдельные планы мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщает «СуперОмск».
Разработанные планы предприятия должны будут согласовывать с уполномоченными органами исполнительной власти, которые затем проконтролируют их исполнение. Изменения продиктованы обновленными нормами федерального законодательства.
Необходимость ужесточения контроля подтверждает статистика: только за первые три квартала 2025 года режим НМУ в Омской области действовал в общей сложности 72 дня.
