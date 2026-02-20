Ричмонд
Омские предприятия обяжут утверждать планы снижения выбросов

В Законодательном Собрании Омской области стартовало рассмотрение законопроекта, меняющего подход к охране атмосферного воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Документ обяжет промышленные организации утверждать отдельные планы мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщает «СуперОмск».

Разработанные планы предприятия должны будут согласовывать с уполномоченными органами исполнительной власти, которые затем проконтролируют их исполнение. Изменения продиктованы обновленными нормами федерального законодательства.

Необходимость ужесточения контроля подтверждает статистика: только за первые три квартала 2025 года режим НМУ в Омской области действовал в общей сложности 72 дня.

Ранее мы рассказывали, что Омск накроет смог из-за неблагоприятных погодных условий.