Ангарский шаман Артур Цыбиков осудил поступок SHAMANа на Байкале

IrkutskMedia, 20 февраля. Шаман из Ангарска Артур Цыбиков осудил поступок певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на Байкале. По его словам, действия артиста некорректны.
Как сообщает «Абзац», по словам Артура Цыбикова, Байкал — сакральное озеро и важное место не только для жителей Бурятии и Иркутской области, но и для всех россиян. Шаман выразил надежду, что певец извинится за свое поведение.
«Эти выходки, конечно же, неправильные. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Верующий человек так себя не ведет, не поступает. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Это российское национальное достояние. Плюс само по себе [именование] SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — заявил Цыбиков.
Напомним, что певец SHAMAN попробовал на вкус чистейший лед Байкала и сделал это довольно оригинальным способом. Артист остался доволен состоянием льда, назвав его вкусным. Видео с дегустацией Ярослав Дронов разместил в своем тг-канале (18+).