Ангарский шаман Артур Цыбиков осудил поступок SHAMANа на Байкале

«Эти выходки, конечно же, неправильные. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Верующий человек так себя не ведет, не поступает. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Это российское национальное достояние. Плюс само по себе [именование] SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — заявил Цыбиков.