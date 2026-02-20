В Башкирии стартовала операция «Трезвый водитель»

«Основная задача — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках этого мероприятия пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний», — предупредили в ведомстве.