В Башкирии стартовала операция «Трезвый водитель»

Она продлится до 24 февраля.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, операция проводится в целях профилактики управления транспортом в состоянии опьянения.

Мероприятия будут проходить с сегодняшнего дня по 24 февраля.

«Основная задача — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках этого мероприятия пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний», — предупредили в ведомстве.

По статистике госавтоинспекции республики, в 2025 году каждое четвертое смертельное ДТП происходило с участием пьяных водителей.

Ранее в Башкирии задержали пьяного угонщика автомобиля.