Новое дело Долиной: у артистки могут отобрать самое ценное

Ситуация вокруг Ларисы Долиной вновь приковала к себе внимание публики и прессы. На фоне громкого дела о мошенничестве с квартирой, где певица признана потерпевшей, появилась новая тревожная информация. Как стало известно СМИ, представители артистки заявили, что в адрес Долиной поступают угрозы от неизвестных лиц. Опасаясь за жизнь и здоровье певицы, защита обратилась в суд с просьбой закрыть процесс по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор, чтобы обеспечить безопасность участников заседаний.
Кто стоит за этими действиями и чего добиваются? Вопрос прояснил криминалист и эксперт Михаил Игнатов в интервью aif.ru.
«Смысла угрожать Долиной нет».
По мнению Михаила Игнатова, напрямую связывать новые угрозы с делом о мошенничестве с недвижимостью было бы ошибкой. Певица в этой истории — потерпевшая сторона, было возбуждено дело о мошенничестве и от нее уже ничего не зависит.
«По делу о мошенничестве с квартирой Долина проходит как потерпевшая, от неё уже ничего не зависит. Она написала заявление, по которому возбудили уголовное дело. Смысла ей угрожать и что-то требовать нет», — подчеркнул эксперт.
Игнатов считает, что инцидент находится скорее в информационной, нежели в криминальной плоскости. Он предположил, что артистка столкнулась с активностью хейтеров, которые пытаются использовать резонансную ситуацию в своих целях.
«Сейчас ей могут звонить и отсылать сообщения какие-то хейтеры, которые пытаются раскачать эту ситуацию. То есть, это могут быть люди, которые не имеют никакого отношения к этому уголовному делу, просто они хотят хайпануть, дальше раскручивать эту тематику, заставлять Долину нервничать, вывести ситуацию в публичное пространство, чтобы опять было, о чем поговорить. Кому-то не дает покоя тема, которая уже практически закончена. Других объяснений я в этой ситуации не вижу», — заявил криминалист.
Кому выгоден хайп вокруг имени певицы?
В эпоху интернета громкие имена часто становятся жертвами троллей и провокаторов, стремящихся привлечь внимание к собственной персоне. Михаил Игнатов категорически отверг версию о том, что волна угроз может быть выгодна самой Ларисе Долиной для поддержания интереса к персоне.
«Самой Долиной вообще подобная история не нужна. Уже все внимание было привлечено, точка поставлена в этом деле и не в пользу Долиной. Ей как раз вот эта ситуация вообще не выгодна», — резюмировал собеседник издания.
Наказание: что грозит неизвестным?
Несмотря на то, что угрозы могут исходить от «телефонных хулиганов», ответственность за них может быть вполне реальной и серьезной. В беседе с aif.ru Михаил Игнатов объяснил, какие последствия ждут злоумышленников, если они будут найдены.
«Уверен, что этих неизвестных телефонных хулиганов могут вычислить и поймать. Наказание зависит от того, что они пишут в сообщениях или говорят, когда звонят. Если угрожают жизни и здоровью, то уголовное дело может быть возбуждено по статье “Угроза убийством”. Но, скорее всего, речь будет идти о хулиганстве, если не причинено никакого вреда пострадавшей, кроме морального», — отметил Игнатов.
Ключевую роль в определении меры наказания сыграют показания самой Ларисы Долиной и состояние ее здоровья.
«Если Долина предоставит справки о том, что после угроз у неё были гипертонические кризы, предынфарктное состояние или что-либо ещё, то есть, были тяжкие последствия в виде расстройства здоровья, то “телефонным хулиганам” могут вменить уже уголовную ответственность», — подытожил криминалист.