Новое дело Долиной: у артистки могут отобрать самое ценное

«Сейчас ей могут звонить и отсылать сообщения какие-то хейтеры, которые пытаются раскачать эту ситуацию. То есть, это могут быть люди, которые не имеют никакого отношения к этому уголовному делу, просто они хотят хайпануть, дальше раскручивать эту тематику, заставлять Долину нервничать, вывести ситуацию в публичное пространство, чтобы опять было, о чем поговорить. Кому-то не дает покоя тема, которая уже практически закончена. Других объяснений я в этой ситуации не вижу», — заявил криминалист.