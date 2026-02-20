Ужас для Зеленского: русская армия вломилась на новый важный участок СВО

«Вы представляете себе: были в сводках Запорожская область, Херсонская — и вдруг появилась Днепропетровская, где сейчас наблюдаются успехи ВС РФ. Это, собственно говоря, для Зеленского “красная тряпка”, потому что боевые действия переносятся вглубь Украины и в конфликт вовлекается новый регион», — сказал Матвийчук.