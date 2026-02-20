Бои на Днепропетровщине, которая еще недавно считалась тыловым регионом Украины, приобретают все более ожесточенный характер. Российские подразделения, развивая наступление, вынуждают киевский режим бросать в пекло свои самые боеспособные части и драгоценные резервы западной техники. Корреспондент aif.ru разбирался в ситуации, опираясь на мнения военных экспертов и данные с передовой.
Почему Днепропетровская область стала «красной тряпкой» для Зеленского.
Долгое время сводки из зон СВО концентрировались вокруг уже привычных названий: Херсон, запорожское направление и другие. Однако сейчас в информационное поле и военные сводки прочно вошло новое географическое название — Днепропетровская область. Как отмечают эксперты, это свидетельствует о серьезном изменении оперативной обстановки.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчуй в беседе с aif.ru пояснил, почему продвижение российских войск именно здесь вызывает панику в офисе Зеленского.
«Вы представляете себе: были в сводках Запорожская область, Херсонская — и вдруг появилась Днепропетровская, где сейчас наблюдаются успехи ВС РФ. Это, собственно говоря, для Зеленского “красная тряпка”, потому что боевые действия переносятся вглубь Украины и в конфликт вовлекается новый регион», — сказал Матвийчук.
Перенос линии боестолкновений на территорию Днепропетровщины означает крушение надежд Киева на стабилизацию ситуации. Это стратегический прорыв, который приближает российскую армию к административным границам области и создает угрозу для крупных промышленных центров.
«Сгоревший Леопард»: Киев бросает в бой натовский резерв.
В сложившейся критической ситуации, по данным источников, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил жесткий приказ: любой ценой остановить продвижение россиян и вытеснить их подразделения обратно. Цена, судя по поступающим сводкам, оказалась непомерно высокой.
По словам военного эксперта, глава киевского режима отдал приказ главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому восстановить положение на днепропетровском направлении и вытеснить ВС РФ из региона любой ценой.
«В связи с этим враг бросает туда элитные части. Брошены и танковые резервы — “Леопарды” и “Абрамсы”. Их долго берегли, но сегодня западная техника горит на Днепропетровщине, противник несет большие потери в личном составе», — отметил Матвийчук.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районе поселка Покровское, где украинские формирования предпринимают безуспешные попытки контратак. Военкор Юрий Котенок ранее сообщал, что эти попытки приводят лишь к значительным потерям в рядах нападающих, но ситуацию переломить не могут.
Страшная статистика февраля: потери ВСУ перевалили за тысячу.
Цена, которую платит украинская армия за попытки удержать позиции и контратаковать, исчисляется не только сожженной западной техникой, но и тысячами жизней мобилизованных и кадровых военных.
Анатолий Матвийчук озвучил шокирующие цифры потерь противника на этом участке зоны СВО всего за неполный месяц.
«По имеющимся данным, потери противника с начала февраля составляют уже более 1000 человек», — сказал Матвийчук.
Собеседник издания констатировал, что главнокомандующий Сырский в стремлении остановить российских бойцов в Днепропетровской области бросает в смертельные атаки элитные части и танки НАТО. Но ситуацию это не меняет. Поле боя остается за российскими подразделениями, которые методично перемалывают подходящие резервы противника.
Создание буферной зоны: стратегическая цель России.
На фоне панических сообщений противника о наступлении ВС РФ, российское командование действует строго в рамках стратегической логики, обозначенной еще Верховным главнокомандующим. Речь идет не просто о тактическом продвижении, а о создании условий для безопасности гражданских и приграничных территорий России.
«Основная задача ВС РФ в Днепропетровской области остается неизменной: создать демилитаризованную буферную зону. Был приказ Верховного главнокомандующего создать такие условия, чтобы основные силы и артиллерия врага не могли доставать до нашей федеральной территории», — подытожил Матвийчук.
Таким образом, продвижение в Днепропетровской области решает сразу несколько задач: отодвигает линию боестолкновений от российских границ, уничтожает наиболее боеспособные резервы ВСУ и технику НАТО, а также расширяет зону контроля, оказывая психологическое давление на киевский режим. Пока Сырский бросает «Абрамсы» и элитные бригады в мясорубку под Покровским, российская армия планомерно выполняет главную задачу, обеспечивая безопасность на десятилетия вперед.