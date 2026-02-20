Подростки в Забайкалье получили до 7 лет колонии, обвинение просило 9 за поджог леса

Двое подростков в Забайкалье выслушали приговор суда за поджог леса. Они получили до семи лет лишения свободы в колонии, при этом представитель обвинения запрашивал до девяти лет лишения свободы, информирует ТАСС.
Сообщается, что подростки подожгли лес около посёлка Атамановка Читинского района. Это случилось в июне 2025 года, на момент совершения преступления каждому из подростков было 16 лет. Всего они совершили четыре поджога, за которые им предлагали вознаграждение до двух тысяч долларов. При этом денег они не получили.
Ранее 18-летний житель Челябинска получил от террористической группировки Украины задание убить высокопоставленное лицо с помощью взрывчатки. Его задержали правоохранительные органы.
Также сообщалось, что россиянка пыталась взорвать военного в Ставрополе по указке украинских спецслужб.