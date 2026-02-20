Подростки в Забайкалье получили до 7 лет колонии, обвинение просило 9 за поджог леса

Сообщается, что подростки подожгли лес около посёлка Атамановка Читинского района. Это случилось в июне 2025 года, на момент совершения преступления каждому из подростков было 16 лет. Всего они совершили четыре поджога, за которые им предлагали вознаграждение до двух тысяч долларов. При этом денег они не получили.