В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населённым пунктом Криничное в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.
Как следует из опубликованных материалов, штурмовые группы заходили в населённый пункт с фланга, занимали здания и закреплялись на позициях. В ходе боёв, по информации Минобороны, были уничтожены военнослужащие подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, несколько единиц бронетехники, пункты управления беспилотниками и беспилотные летательные аппараты. Также сообщается о попытках противника оказывать сопротивление и вести огонь по наступающим силам.
После установления контроля над населенным пунктом украинские подразделения предпринимали попытки приблизиться к окраинам на бронетехнике для демонстрационных действий, однако их активность фиксировалась операторами БПЛА. В ведомстве подчеркнули, что взятие Криничного рассматривается как важный этап для дальнейшего продвижения на запад и изменения линии соприкосновения в районе Гуляйполя.
Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении сумского села Покровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».