Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по ДТП с автобусом

Авария произошла 19 февраля в вечернее время на седьмом километре автомобильной дороги «Калачинск — Ивановка — Кабанье». Как мы уже рассказывали, по предварительным данным, 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Калачинск — Ивановка» с 17 пассажирами на борту. После удара автобус съехал в кювет.