Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по ДТП с автобусом

Прокуратура Калачинского района Омской области взяла на особый контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.
Авария произошла 19 февраля в вечернее время на седьмом километре автомобильной дороги «Калачинск — Ивановка — Кабанье». Как мы уже рассказывали, по предварительным данным, 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Калачинск — Ивановка» с 17 пассажирами на борту. После удара автобус съехал в кювет.
В результате происшествия пострадали двое из легкового автомобиля: сама водитель и ее 59-летняя пассажирка — мать виновницы аварии. Обе женщины получили тяжелые травмы. Женщина, управлявшая легковым автомобилем находится в реанимации. Водитель и все пассажиры автобуса не пострадали.
Калачинская межрайонная прокуратура взяла расследование ДТП под особый контроль.
