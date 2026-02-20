Ричмонд
Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по ДТП с автобусом

Две женщины госпитализированы с тяжелыми травмами после столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса на трассе Калачинск — Ивановка.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Калачинского района Омской области взяла на особый контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

Авария произошла 19 февраля в вечернее время на седьмом километре автомобильной дороги «Калачинск — Ивановка — Кабанье». Как мы уже рассказывали, по предварительным данным, 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Калачинск — Ивановка» с 17 пассажирами на борту. После удара автобус съехал в кювет.

В результате происшествия пострадали двое из легкового автомобиля: сама водитель и ее 59-летняя пассажирка — мать виновницы аварии. Обе женщины получили тяжелые травмы. Женщина, управлявшая легковым автомобилем находится в реанимации. Водитель и все пассажиры автобуса не пострадали.

Калачинская межрайонная прокуратура взяла расследование ДТП под особый контроль.

