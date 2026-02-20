Умер Эрик Дэйн, актёр из сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти»

В четверг, 19 февраля, скончался известный американский актер Эрик Дэйн. Он сыграл роли в кинокартинах «Эйфория», «Анатомия страсти», «Люди Икс: Последняя битва» и других. Актеру было 53 года. О его смерти пишет портал TMZ.
Эрик Дэйн умер в больнице Лос-Анджелеса. По данным портала, актер в момент ухода находился в кругу родных людей.
Стоит напомнить, что Эрик Дэйн страдал от болезни Лу Герига. При этом он продолжал сниматься в кино.
Между тем в Таиланде расследуют загадочную гибель миллионера Квентина Гриффитса. Он являлся сооснователем британской компании ASOS. Миллионер, как утверждается, выпал с балкона своей квартиры. Квентин Гриффитс жил на 17 этаже. Его квартира находится в Паттайе. Никаких следов убийства в настоящий момент не обнаружено.