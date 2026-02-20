Умер Эрик Дэйн, актёр из сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти»

Между тем в Таиланде расследуют загадочную гибель миллионера Квентина Гриффитса. Он являлся сооснователем британской компании ASOS. Миллионер, как утверждается, выпал с балкона своей квартиры. Квентин Гриффитс жил на 17 этаже. Его квартира находится в Паттайе. Никаких следов убийства в настоящий момент не обнаружено.