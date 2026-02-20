Выяснилось, почему Украина ввела санкции против Лукашенко: всему виной один человек

Украина ужесточила политику в отношении Белоруссии и ввела санкции против президента страны Александра Лукашенко, возможно, из-за замены Андрея Ермака на Кирилла Буданова* на посту главы офиса Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал источник, знакомый с настроениями белорусской оппозиции.