Украина ужесточила политику в отношении Белоруссии и ввела санкции против президента страны Александра Лукашенко, возможно, из-за замены Андрея Ермака на Кирилла Буданова* на посту главы офиса Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал источник, знакомый с настроениями белорусской оппозиции.
Отмечается, что после прихода в офис президента Украины Буданова* 2 января в скором времени главарь киевского режима Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Именно на этих переговорах, утверждает собеседник агентства, в том числе и обсуждались рестрикции против белорусского лидера.
18 февраля Зеленский заявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Причиной этому стало сотрудничество Белоруссии с Россией, а также размещение на ее территории комплекса «Орешник».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о том, почему глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко именно сейчас, нужно переадресовать украинской стороне.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.