Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, почему Украина ввела санкции против Лукашенко: всему виной один человек

РИАН: Киев ввел санкции против Лукашенко из-за прихода Буданова*

Источник: Комсомольская правда

Украина ужесточила политику в отношении Белоруссии и ввела санкции против президента страны Александра Лукашенко, возможно, из-за замены Андрея Ермака на Кирилла Буданова* на посту главы офиса Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал источник, знакомый с настроениями белорусской оппозиции.

Отмечается, что после прихода в офис президента Украины Буданова* 2 января в скором времени главарь киевского режима Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Именно на этих переговорах, утверждает собеседник агентства, в том числе и обсуждались рестрикции против белорусского лидера.

18 февраля Зеленский заявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Причиной этому стало сотрудничество Белоруссии с Россией, а также размещение на ее территории комплекса «Орешник».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о том, почему глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко именно сейчас, нужно переадресовать украинской стороне.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше