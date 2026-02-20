TMZ: звезда сериала «Эйфория» Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Американский актёр Эрик Дэйн, получивший широкую известность благодаря ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», ушёл из жизни в возрасте 53 лет. О его смерти сообщил портал TMZ.
По информации издания, актёр скончался в четверг в одной из больниц Лос-Анджелеса, рядом с ним находились близкие и друзья. В апреле 2025 года Дэйн рассказал о том, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз — тяжёлое нейродегенеративное заболевание, также известное как болезнь Лу Герига.
Несмотря на серьёзный диагноз, артист продолжал работать и принимал участие в съёмках третьего и финального сезона «Эйфории», где исполнял одну из ключевых ролей. В его фильмографии также значатся картины «Люди Икс: Последняя битва», «От рассвета до заката» и «Выжившая».
Ранее скончался знаменитый американский актер, продюсер и режиссер Том Нунэн, ему было 74 года.