TMZ: звезда сериала «Эйфория» Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

По информации издания, актёр скончался в четверг в одной из больниц Лос-Анджелеса, рядом с ним находились близкие и друзья. В апреле 2025 года Дэйн рассказал о том, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз — тяжёлое нейродегенеративное заболевание, также известное как болезнь Лу Герига.