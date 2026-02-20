За неделю в Башкирии скакнули цены на куриные яйца, картофель и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали куриные яйца, картофель и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 16 февраля куриные яйца подорожали на 7,68%. На этой неделе их средняя цена составила 80,23 рубля. Также жителям республики на 5,73% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 38,90 рублей) и на 3,58% за столовую свеклу (37,85 рубля).
Однако на этой неделе на 1,75% подешевели поваренная пищевая соль (12,92 рубля), на 1,64% — пшено (43,78 рубля), на 1,47% — сметана (336,62 рубля).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.