За неделю в Башкирии скакнули цены на куриные яйца, картофель и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 16 февраля куриные яйца подорожали на 7,68%. На этой неделе их средняя цена составила 80,23 рубля. Также жителям республики на 5,73% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 38,90 рублей) и на 3,58% за столовую свеклу (37,85 рубля).