За неделю в Башкирии скакнули цены на куриные яйца, картофель и свеклу

В Башкирии подорожали куриные яйца, картофель и свекла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали куриные яйца, картофель и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 16 февраля куриные яйца подорожали на 7,68%. На этой неделе их средняя цена составила 80,23 рубля. Также жителям республики на 5,73% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 38,90 рублей) и на 3,58% за столовую свеклу (37,85 рубля).

Однако на этой неделе на 1,75% подешевели поваренная пищевая соль (12,92 рубля), на 1,64% — пшено (43,78 рубля), на 1,47% — сметана (336,62 рубля).

