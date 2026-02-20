Большие маневры: каких схем ждать от мошенников перед 23 февраля

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана россиян перед Днем защитника Отечества — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники пользуются тем, что в канун 23 февраля традиционно растет спрос на подарки — люди находятся в поисках выгодных предложений, их бдительность снижается, и они готовы к спонтанным покупкам, на этом фоне попадая в сети аферистов. Подробности о том, каких схем ждать от мошенников перед 23 февраля в 2026 году, чем опасны подобные уловки и как защититься от них, читайте в материале «Известий» (18+).
Чем тематика 23 февраля интересна мошенникам.
День защитника отечества — удобный повод для мошеннических атак с использованием методов социальной инженерии, говорит в беседе с «Известиями» эксперт по кибербезопасности Angara Security Никита Новиков. Дело в том, что накануне праздника резко растет шум легитимных коммуникаций — уведомлений от магазинов, курьеров, банков, HR и внутренних сервисов.
— На фоне этого потока фишинговые письма и сообщения смотрятся как обычные, а пользователи чаще действуют без дополнительной проверки — из-за срочности, покупок и организационной суеты, — рассказывает специалист. — Риски отдельно усиливает тот факт, что генеративные модели снижают стоимость атак: тексты и письма становятся более грамотными, легче подгоняются под отрасль и роль получателя, а значит, хуже распознаются по внешним признакам.
Росту активности мошенников в преддверии 23 февраля способствует растущий спрос на подарки, дополняет ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. Люди часто совершают спонтанные покупки в поисках выгодных предложений, что снижает их бдительность. Также мошенники понимают целевую аудиторию, что позволяет делать атаки более прицельными.
Каких схем ждать перед Днем защитника Отечества в 2026 году.
В 2026 году эксперты Angara Security уже зафиксировали обновление и адаптацию классических мошеннических схем под приближающийся День защитника Отечества, рассказывает Никита Новиков. В частности, становятся популярны предложения и акции от поддельных интернет-магазинов, которые предлагают «эксклюзивные товары» и «привлекательные скидки», действующие ограниченное количество времени.
— Также аферисты продолжают использоваться звонки от курьеров, которые готовы доставить подарки к празднику и просят уточнить адреса получателя, подтвердив действие «кодом из SMS», — отмечает собеседник «Известий». — При этом отдельная категория схем направлена на ветеранов войны и участников боевых действий. Здесь при контакте с потенциальными жертвами используются социальные выплаты к празднику отдельным категориям граждан.
С тем, что перед 23 февраля аферисты могут активно устраивать фишинговые атаки под видом государственных выплат и единовременной помощи ко Дню защитника Отечества, согласна и аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анастасия Осипова. При этом, как отмечает эксперт, такие рассылки будут содержать персонализированные данные (например, ФИО и дату рождения), полученные из публичных утечек, что повысит доверие получателей.
Кроме того, по словам Никиты Новикова, злоумышленники используют и тематику всевозможных финансовых сборов, в том числе якобы от благотворительных фондов, на подарки бойцам и раненым. Такие обращения могут сопровождаться поддельными документами и фотографиями. В 2026 году мошенники будут использовать уже хорошо отработанные тактики, но с применением более современных технологий, дополняет Константин Горбунов.
В частности, по словам эксперта, ожидается рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта — дипфейки с видеообращениями известных деятелей, а также персонализированные фишинговые сообщения от имени банков. Также под видом праздничных открыток в спам-рассылках будут распространять вирусы для доступа к банковским приложениям.
— В канун 23 февраля возможны атаки через мессенджеры и дипфейк-звонки от «руководителей» с просьбой перевести деньги «к празднику мужской половины коллектива», — считает руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин.
Какие схемы мошенников перед 23 февраля встречались ранее.
По словам экспертов, опрошенных «Известиями», различные схемы для обмана россиян перед 23 февраля мошенники пытаются использовать не первый год. Так, как говорит руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, «классика» прошлых лет — это фишинговые интернет-магазины, оформленные под популярные маркетплейсы.
— На подобных порталах также могли быть намеки, что они якобы созданы при поддержке крупных маркетплейсов, — говорит собеседник «Известий». — Там были каталоги, выборки и комментарии довольных клиентов, но по факту все служило лишь одной цели: злоумышленники ждали ввода данных банковских карт потенциальных жертв.
Кроме того, по словам Сергея Полунина, ранее отдельно существовали сайты, якобы созданные для сбора денег к 23 февраля на поздравления ветеранов. Однако, общий скептицизм к подобным уловкам сделал их менее популярными у мошенников, отмечает эксперт. Между тем основная цель аферистов в преддверии Дня защитника Отечества — те, кто торопится с покупкой подарков, говорит Анастасия Осипова.
Не менее уязвимы и люди, которые не знакомы с наиболее распространенными схемами мошенничества: пенсионеры, получающие «поздравительные» SMS, или пользователи, доверяющие вызывающей рекламе в социальных сетях и мессенджерах. Прежде всего такие схемы могут быть опасны крупными финансовыми потерями — от денег, потраченных на подарок, который так и не доставят, до полного опустошения банковского счета после утечки кодов подтверждения.
— Другой возможный риск — утечка персональных данных, которые могут использоваться для оформления мошеннических займов или атак на близких пострадавшего, — предупреждает Анастасия Осипова. — Кроме того, переход по фишинговым ссылкам или скачивание файлов, прикрепленных к «поздравлению», может привести к заражению устройства вредоносным ПО, которое скрытно собирает учетные данные и платежную информацию.
Как защититься от уловок мошенников перед 23 февраля.
Для того, чтобы защититься от мошеннических схем в канун Дня защитника Отечества, специалисты по кибербезопасности советуют прежде всего сохранять бдительность. Важно помнить, что государственные органы никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону или в мессенджерах, говорит Анастасия Осипова.
— Чтобы избежать финансовых потерь, важно помнить о базовых правилах безопасности, — отмечает собеседница «Известий». — Так, покупать подарки стоит только в проверенных интернет-магазинах с надежной репутацией. При этом нельзя передавать третьим лицам данные банковских карт, включая CVV и одноразовые коды подтверждений из SMS и мессенджеров.
Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей, даже если они выглядят как поздравления или подарки. Перед переводом средств нужно убедиться, что благотворительная организация внесена в реестр некоммерческих организаций на сайте Министерства юстиции России, советует Анастасия Осипова.
Данные, необходимые для проверки, можно найти на официальном сайте фонда, где должна быть представлена основная информация о его деятельности. Кроме того, стоит включить двухфакторную аутентификацию в аккаунтах банковских приложений, социальных сетей и мессенджеров.
— Мы рекомендуем критически относиться к любом сообщениям в сети и крайне щедрым предложениям, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок. Чтобы защитить свои данные и деньги, не лишним будет использовать надежное защитное решение — оно не даст перейти на фишинговый или скам-ресурс, — заключает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.