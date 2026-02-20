Большие маневры: каких схем ждать от мошенников перед 23 февраля

Мошенники могут использовать различные схемы для обмана россиян перед Днем защитника Отечества — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники пользуются тем, что в канун 23 февраля традиционно растет спрос на подарки — люди находятся в поисках выгодных предложений, их бдительность снижается, и они готовы к спонтанным покупкам, на этом фоне попадая в сети аферистов. Подробности о том, каких схем ждать от мошенников перед 23 февраля в 2026 году, чем опасны подобные уловки и как защититься от них, читайте в материале «Известий» (18+).