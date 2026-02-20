Певец SHAMAN поиграл в детском развлекательном центре в Иркутске

IrkutskMedia, 20 февраля. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил детский развлекательный центр одного из ТРЦ Иркутска, где сыграл в игровые автоматы. Артист забил пару шайб в аэрохоккее, расстрелял скелетов-пиратов, убегал от обезьян и поучаствовал в экстремальном заезде на мотоцикле. Правда, несмотря на свои недюжинные таланты, достать «клешней» игрушку из автомата певцу не удалось. Видео похода в детский развлекательный центр SHAMAN опубликовал в своем тг-канале (18+).