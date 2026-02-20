В Хабаровске осудят управдома за травму ребенка на детской площадке

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Северный межрайонный следственный отдел СК России завершил расследование дела в отношении 26-летнего управляющего одного из домов Хабаровска. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет.
По версии следствия, мужчина перенес на детскую игровую площадку скамейку, которая ранее была закреплена на придомовой территории дома по улице Александровской. Зная, что незакрепленная лавочка на территории для детей от трех до десяти лет представляет угрозу, он не проверил устойчивость конструкции, не убрал и не закрепил ее.
В результате в июне прошлого года мальчик, игравший на площадке, опрокинул скамейку на себя и получил закрытый перелом. Ребенка госпитализировали, наложили гипс. Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.