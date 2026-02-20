В Хабаровске осудят управдома за травму ребенка на детской площадке

По версии следствия, мужчина перенес на детскую игровую площадку скамейку, которая ранее была закреплена на придомовой территории дома по улице Александровской. Зная, что незакрепленная лавочка на территории для детей от трех до десяти лет представляет угрозу, он не проверил устойчивость конструкции, не убрал и не закрепил ее.