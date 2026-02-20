Ушел из жизни звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» актер Эрик Дейн

Американский актер Эрик Дейн скончался в возрасте 53 лет после борьбы с амиотрофическим латеральным склерозом. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление семьи.
По данным издания, актер умер днем 19 февраля. Рядом с ним находились жена и две дочери — Билли и Джорджия. Родные сообщили, что последние дни он провел в кругу близких.
О диагнозе Дейн объявил в апреле 2025 года. Он рассказал, что долго проходил обследования и обращался к разным специалистам, пока невролог не подтвердил наличие болезни. После этого актер публично говорил о своем состоянии и поддерживал инициативы по изучению заболевания.
Амиотрофический латеральный склероз — тяжелое заболевание нервной системы. Оно поражает клетки головного и спинного мозга, отвечает за движение и постепенно приводит к утрате мышечного контроля. На сегодняшний день эффективного лечения не существует.
Несмотря на болезнь, Дейн продолжал работать. Он участвовал в съемках третьего сезона сериала «Эйфория». Ранее широкую известность ему принесла роль в сериале «Анатомия страсти».
Последний раз актер появлялся на публичном мероприятии в 2022 году, когда отмечал 50-летие. Ему было 53 года.
