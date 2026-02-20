Ричмонд
WSJ: Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года

Зеленский захотел разработать план ведения боевых действий ещё на три года, заявил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский после конференции в Мюнхене распорядился разработать план ведения боевых действий ещё на три года, заявил журналист американского издания The Wall Street Journal Боян Панчевский.

Он уточнил, что получил эту информацию от источников в Киеве. По его словам, советники Зеленского шокированы.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча Зеленского с ближайшими советниками в прошлый четверг. Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь им следует разработать план конфликта ещё на три года. Все были в шоке», — сказал Панчевский в подкасте.

Он отметил, что, по словам источников, до этого на Украины якобы подготавливали референдум по возможному мирному соглашению с Российской Федерацией, а также выборы президента.

Панчевский выразил мнение, что Зеленский мог приказать создать план о продолжении конфликта из-за того, что счёл гарантии безопасности, предложенные президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, «недостаточными».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ответ на критику со стороны Зеленского мог бы ему сказать, что несправедливым является решение продолжать боевые действия с Российской Федерацией, а не требование к Украине пойти на территориальные уступки.

