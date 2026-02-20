США выпускают зеленых человечков: раскрыта тайна секретной базы

Тема инопланетян и засекреченных военных баз будоражит умы человечества уже не первое десятилетие. Но когда о своем интересе к «зеленым человечкам» заявляет бывший хозяин Белого дома, это перестает быть просто теорией заговора и превращается в информационную бомбу. Недавнее признание Барака Обамы вновь приковало внимание всего мира к знаменитой «Зоне 51». Что же на самом деле скрывают за колючей проволокой в пустыне Невада и знает ли президент всю правду? В эксклюзивном комментарии для aif.ru авторитетный астроном и популяризатор науки Александр Киселев пролил свет на эту мистическую историю.
«Зона 51»: есть ли заговор?
Бывший президент США Барак Обама недавно взорвал общественность заявлением: он верит в существование инопланетян. Правда, при жизни в Белом доме он их так и не увидел. Говоря о легендарной «Зоне 51», политик с иронией предположил, что пришельцев там, скорее всего, нет. Но тут же сделал многозначительную оговорку: «Если, конечно, против президентов США не существует заговор, и от них эту информацию просто скрывают».
Александр Киселев в беседе с aif.ru подтвердил: такая постановка вопроса имеет право на жизнь, хотя и звучит критично.
«Идея “грандиозного заговора”, который скрывает информацию даже от президента — главнокомандующего вооруженными силами, звучит критично, но в контексте глубоко засекреченных объектов, таких как “Зона 51”, она может отражать реальность существования изолированных групп, работающих над особо чувствительными проектами, информация о которых может быть ограничена даже для высшего руководства. Это сделано для минимизации рисков утечки, для защиты от потенциального давления или для того, чтобы сохранить определенную степень независимости в проведении исследований, которые могут быть на грани общепринятых научных и этических норм», — сказал Киселев.
Эксперт пояснил, что президент — это не всевидящее око, а скорее стратегический менеджер. Он получает обобщенные отчеты, но вряд ли погружается в лабораторные будни каждого ученого на секретном объекте.
«Это похоже на то, как руководитель крупной корпорации знает о ключевых направлениях исследований и разработок, но не вникает в работу каждого отдельного инженера или ученого. Информация может быть представлена в виде обобщенных отчетов, направленных на оценку рисков, потенциальных выгод и стратегического значения», — объяснил Киселев.
Однако астроном не исключает и вовсе сенсационного сценария: некоторые проекты могут быть настолько «чувствительными», что доступ к ним закрыт даже для первого лица государства. Впрочем, по мнению ученого, это не злой умысел, а необходимая мера предосторожности.
«В таком случае “заговор” является не злым умыслом, а скорее следствием крайней осторожности и многоуровневой системы контроля информации, призванной защитить самые ценные секреты», — подытожил Киселев.
Почему Обама заговорил об НЛО именно сейчас?
Тайминг заявления Обамы вызывает не меньше вопросов, чем его содержание. Почему бывший президент решил поделиться своими мыслями о внеземных цивилизациях именно в этот момент? Ответ может крыться не в уфологии, а в политической психологии.
Александр Киселев считает, что экс-президент просто воспользовался новой степенью свободы.
«Будучи бывшим президентом, Обама освобожден от многих ограничений, которые накладывает действующая должность. Он больше не связан строгими протоколами и необходимостью поддерживать определенный имидж, что позволяет ему высказываться более откровенно на темы, которые ранее могли быть сочтены политически рискованными или преждевременными. Это дает ему свободу делиться личными размышлениями и мнениями, которые могли сформироваться за годы пребывания у власти», — отметил Киселев.
Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов медийность Обамы. Тема НЛО — это беспроигрышный вариант для привлечения внимания к своей персоне в перерывах между большой политикой.
«Не стоит исключать и того, что Обама мог использовать эту тему для привлечения внимания к своим выступлениям или проектам, а также для поддержания своего образа человека, способного говорить на любые темы, даже самые необычные. В конце концов, тема инопланетян всегда вызывает отклик у публики», — подытожил Киселев.
Откуда ноги растут: рождение мифа о пришельцах в «Зоне 51».
Чтобы понять, почему «Зона 51» стала меккой для уфологов всего мира, нужно вернуться в середину XX века. Холодная война, гонка вооружений и небо, полное секретов. Александр Киселев объяснил, что у слухов об инопланетянах на этой базе есть вполне земное, но от этого не менее захватывающее объяснение.
«Причинами таких многих слухов и тайн про “Зону-51” является, в первую очередь, ее историческая секретность и военное назначение. “Зона 51” была создана в 1955 году для разработки и испытания секретных самолетов-разведчиков, таких как U-2 и SR-71 Blackbird. В условиях Холодной войны любая информация о передовых военных технологиях была критически важна, и правительство США предприняло беспрецедентные меры для сохранения этих разработок в тайне. Долгое время существование самой базы было официально отрицаемым, что само по себе порождало слухи», — рассказал Киселев.
Представьте себе жителя Невады 50-х или 60-х годов. Он видит в небе странный объект, который движется с невероятной скоростью и выглядит как «тарелка». Он не знает, что это секретный разведчик U-2, летящий на границе стратосферы. Для него это — инопланетный корабль.
«Именно на “Зоне 51” испытывались самолеты, которые выглядели настолько футуристично и необычно для своего времени, что многие очевидцы принимали их за “внеземные корабли”. Например, сообщения о “летающих тарелках” часто вызывали высотные полеты U-2. Невозможность объяснить эти явления с точки зрения общеизвестных технологий породила теории о том, что США не просто разрабатывают свои самолеты, но и изучают или даже используют технологии, полученные от инопланетян», — поясняет эксперт.
Усугубила ситуацию и политика информационной блокады. Чем дольше Пентагон хранил молчание, тем грандиознее становились теории.
«Долгое время правительство США полностью отрицало существование “Зоны 51”. Это молчание, в сочетании с реальными, но засекреченными разработками, стало идеальной почвой для возникновения самых разнообразных теорий. Когда информация о базе все же стала просачиваться, она была обрывочной и часто противоречивой, что только усиливало загадочность», — подытожил Киселев.
Несмотря на уверенность астронома в том, что слухи об инопланетных технологиях являются ложными, интерес к этой теме не угасает. Более того, он подогревается новыми заявлениями и прогнозами.
Готовят ли человечество к великому раскрытию?
Заявления Обамы выглядят еще более интригующе на фоне других новостей из мира уфологии. Ранее эксперт Ник Поуп, в 90-х годах занимавшийся расследованием дел по НЛО для министерства обороны Великобритании, предположил, что Обама может быть частью спланированной кампании. Цель такой кампании — мягко подготовить население планеты к раскрытию по-настоящему серьезной информации о существовании внеземной жизни.
Апокалиптические или, наоборот, эпохальные прогнозы делают и современные исследователи. Так, в январе 2026 года американский режиссёр-документалист Марк Кристофер Ли заявил Daily Star, что 8 июля 2026 года президент США Дональд Трамп сделает «самое важное заявление в истории человечества» о контакте с инопланетянами. По словам Ли, речь для этого исторического момента уже написана. Дата выбрана не случайно: 8 июля 1947 года считается днем, когда мир впервые узнал о «захваченной летающей тарелке» в Розуэлле, Нью-Мексико.
Так это или нет, покажет время. Но одно можно сказать точно: интерес к «Зоне 51» и ее тайнам не утихнет, пока хотя бы один бывший президент продолжает подмигивать с экранов телевизоров, намекая на то, что знает чуть больше, чем говорит.