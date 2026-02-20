В Железногорске названы имена лучшего учителя и воспитателя

Поздравили победителей глава города Дмитрий Чернятин, генеральный директор «ГХК» Дмитрий Колупаев и представитель АО «РЕШЕТНЕВ», депутат Глеб Шелепов.
«С большим уважением от имени Горно-химического комбината поздравляю Вас с этим этапом. Госкорпорация “Росатом” реализует программу раскрытия человеческого потенциала, идеология которой в том, чтобы каждого человека научить тому, к чему он предрасположен. А Вы помогаете сориентироваться в жизни нашим детям, делая их счастливыми, а нашу страну сильной. Спасибо Вам за Ваш труд», — сказал Дмитрий Колупаев.
«Каждый из участников — носитель бесценного опыта, творец будущего наших детей. Пусть этот конкурс станет стартовой площадкой для профессионального роста, откроет новые возможности для саморазвития и конечно же даст новые позитивные эмоции и впечатления», — сказал Глеб Шелепов.
Победители представят Железногорск на краевом этапе конкурса.