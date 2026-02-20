В Железногорске названы имена лучшего учителя и воспитателя

«С большим уважением от имени Горно-химического комбината поздравляю Вас с этим этапом. Госкорпорация “Росатом” реализует программу раскрытия человеческого потенциала, идеология которой в том, чтобы каждого человека научить тому, к чему он предрасположен. А Вы помогаете сориентироваться в жизни нашим детям, делая их счастливыми, а нашу страну сильной. Спасибо Вам за Ваш труд», — сказал Дмитрий Колупаев.