На борьбу с клещами Красноярский край потратит больше 9 млн рублей

Деньги выделены всем округам, кроме арктических территорий.

Источник: РИА "Новости"

Глава правительства Красноярского края Алексей Медведев сообщил о том, что на проведение акарицидных обработок в регионе выделено 9,2 млн рублей. Подписано постановление о распределении трансфертов на эти мероприятия муниципалитетам.

Средства распределены в 34 муниципальных округах, то есть практически всем, кроме арктических территорий. Наибольшие суммы направлены, конечно, в городские округа, где плотность населения выше, — отмечает председатель краевого правительства.

Финансирования хватит, чтобы провести обработку более 2,5 тысячи гектаров. Начать работу рекомендовано, как только позволит погода. Обрабатывать планируется наиболее посещаемые людьми природные очаги клещевых инфекций: места массового отдыха, прилегающие территории учреждений, подходы к садовым товариществам, железнодорожным станциям.

Добавим, Красноярский край относится к эндемичным регионам по инфекциям, переносимым клещами.