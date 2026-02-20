Сеть облетели кадры уничтожения военной техники ВСУ на константиновском направлении. За этими видеокадрами скрывается нечто большее. Речь идет о смене парадигмы ведения войны: российская армия применяет «умное» оружие и корректируемые снаряды, фактически лишая противника его главного козыря — западных технологий.
Тайное оружие НАТО превратилось в пыль под Константиновкой.
Под Константиновкой идут бои, которые военные эксперты уже называют «битвой технологий». Противник, понимая стратегическую важность города, стянул сюда значительный арсенал, поставленный странами альянса.
«Константиновка сейчас находится в полуокружении, борьба идёт за сам город, который является одним из стержневых и открывает движение дальше для освобождения Краматорска и Славянска, — пояснил в беседе с нашим изданием военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — ВСУ там применяет весь спектр натовского оружия, в том числе, роботизированные наземные комплексы».
Эти наземные роботы-пулеметчики, которые должны были стать «чудо-оружием» и остановить наступление российской пехоты, были уничтожены еще на подступах к позициям. Российские бойцы 103-го полка 150-й дивизии применили асимметричный ответ: артиллерию и дроны-камикадзе. К ним присоединилась авиация с корректируемыми бомбами. Однако главная роль в этой операции отведена высокоточным снарядам, которые не знают промаха.
Чем уникален снаряд «Краснополь»: выстрел в форточку.
Говоря об уничтожении вражеской техники, Василий Дандыкин сделал важное уточнение: наши военные активно используют артиллерию дальнего действия с корректируемыми снарядами «Краснополь». Но что делает этот боеприпас легендарным?
Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл технические детали, которые объясняют высокую эффективность ударов. «Краснополь» — это не просто снаряд, это симбиоз снаряда и дронов. Его ключевая особенность — лазерное наведение. Цель подсвечивается лучом, абсолютно невидимым для противника, что гарантирует внезапность. Более того, траекторию полета можно корректировать прямо в воздухе. Это позволяет поражать даже самые защищенные объекты.
Именно эту способность Дандыкин описал образно, но предельно точно: «Сейчас гораздо чаще стали использовать модернизированные снаряды “Краснополь”, которые точно стреляют в форточку». Для укрепрайонов Донбасса, где каждый дом превращен в огневую точку, такая ювелирная точность становится приговором для обороны ВСУ.
Краматорск охватывают «лазерные щупальца».
Пока одни подразделения зачищают Константиновку, другие уже вплотную приблизились к главной цели — Краматорску. Город, который Зеленский превратил в неприступную цитадель, теперь оказался в ловушке. Российские войска используют тактику, которую эксперты назвали «лазерными щупальцами».
«Беспилотники в связке с артиллерией играют большую роль. Дроны-разведчики передают координаты целей для ударов артиллерии», — рассказывает Дандыкин.
Эта связка работает безотказно. Сначала в небо поднимаются разведчики, которые засекают передвижения техники или скопление живой силы. Затем в дело вступают «Краснополи» и другие средства поражения. Но технологии не стоят на месте. Появляется новый фактор, который лишает ВСУ последнего преимущества — средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Новое поколение беспилотников: тяжелые дроны на оптоволокне.
Если раньше украинские операторы дронов могли глушить радиосигналы российских FPV-беспилотников, то теперь ситуация кардинально меняется.
«Появляются уже достаточно большие, тяжелые дроны, на оптоволокне, которые несут в несколько раз больше взрывчатых веществ и летят дальше, — отмечает Василий Дандыкин. — Если раньше наш противник в сфере беспилотников имел преимущество, то сейчас он уже нам уступает».
Оптоволокно делает дрон неуязвимым для РЭБ: сигнал не уходит в эфир, его нельзя заглушить или перехватить. Такой дрон, несущий усиленный заряд, может пролететь десятки километров и гарантированно поразить цель, будь то танк Leopard или хорошо укрепленный блиндаж.
Удар по тайным цитаделям: почему советские заводы стали проблемой.
Особую сложность при освобождении Краматорска представляют промышленные зоны. Военно-политический эксперт Ян Гагин, участник СВО, объясняет, почему авиация и дроны работают по этим объектам с особым пристрастием.
«Удары наносят с помощью беспилотных систем и авиации по дислокации противника в этих населенных пунктах, прежде всего речь идет о Краматорске. Бьют по скоплению техники, складам вооружения, которые находятся на промышленных предприятиях еще советской постройки», — говорит Гагин.
Эти заводы, построенные по старым стандартам, — настоящие крепости внутри крепостей. Там есть бомбоубежища, подземные коммуникации и толстые стены. Штурмовать их в лоб — значит потерять много людей. Поэтому российское командование действует иначе.
«Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать», — подтверждает эксперт.
«Щупаем» оборону: подготовка к финальному штурму.
Сейчас российские войска уже находятся на подступах к городам. Но вместо прямого штурма они методично «прощупывают» оборону, выискивая слабые места.
«Мы действительно уже находимся рядом, — описывает ситуацию Ян Гагин. — Сейчас мы, так сказать, “щупаем” противника на этом направлении. Сначала проводится разведка, затем наносятся удары дронами, ракетами по складам, скоплению боевиков. И только потом уже можно идти туда пехотой либо бронегруппами».
Именно туда, в Славянск и Краматорск, сейчас стекаются остатки разбитых подразделений ВСУ, отступающие из Константиновки и других населенных пунктов. Города превращаются в гигантскую ловушку: накапливающиеся резервы противника систематически уничтожаются еще до того, как успеют занять оборону.
Эксперты сходятся во мнении: освобождение Краматорска и Славянска — это вопрос тщательной подготовки и правильной тактики. И у российских военных она есть: лазерные «Краснополи», бесстрашные дроны на оптоволокне и плотное огневое кольцо окружения делают свое дело. Города-крепости, как Константиновка, доживают свои последние дни.