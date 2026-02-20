Плавятся роботы: сорван опасный эксперимент НАТО у Константиновки

«Появляются уже достаточно большие, тяжелые дроны, на оптоволокне, которые несут в несколько раз больше взрывчатых веществ и летят дальше, — отмечает Василий Дандыкин. — Если раньше наш противник в сфере беспилотников имел преимущество, то сейчас он уже нам уступает».