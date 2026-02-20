Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрик Дэйн умер в 53 года

Актёр умер 19 февраля в окружении семьи — рядом с женой Ребеккой и двумя дочерьми. После того, как у него диагностировали амиотрофический латеральный склероз (ALS), который также называют болезнью Лу Герига, он активно рассказывал о своей борьбе, пытаясь привлечь внимание общественности к этой редкой болезни.
Эрик Дэйн навсегда останется в сердцах поклонников благодаря роли харизматичного доктора Марка «McSteamy» Слоана в «Анатомии страсти» и впечатляющей работе в культовом сериале «Эйфория».
Ранее Life.ru писал о смерти актёра Джеймса Ван Дер Бика, прославившегося ролью Доусона в культовом сериале «Бухта Доусона». Он скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет, о чём рассказала его жена Кимберли в личном блоге, описав, как муж провёл последние дни с мужеством и достоинством.
