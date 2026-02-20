Соловьев сказал, почему экс-замминистру Иванову отказали в отправке на СВО

«Иванов сейчас подал административный иск из-за того, что ему не ответили в установленный законом срок. Я думаю, Минобороны объяснит почему они не ответили в срок, предоставят результаты служебной проверки, почему так получилось, и на этом все закончится. На первое его обращение по заключению контракта ему ответили, что по его военно-учётной специальности нет мест. После этого он заявил, что готов вообще в любом подразделении служить. Я всерьез перспективу отправки Иванова на СВО не рассматриваю, потому что человек занимал высокую должность в системе Министерства обороны и оброс очень серьёзными связями. У общества вполне может возникнуть вопрос, а не пытается ли господин Иванов таким образом избежать предусмотренной законом ответственности?», — резюмировал юрист.