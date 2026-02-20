Соловьев сказал, почему экс-замминистру Иванову отказали в отправке на СВО

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к МО из-за отсутствия ответа на его обращение с просьбой заключить контракт и отправить его на спецоперацию. В беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев объяснил, почему отказали Иванову.
«Закон говорит о том, что те лица, которые находятся под следствием или уже осуждены, могут заключить контракт. Но нигде не написано, что Министерство обороны обязано заключить этот контракт. При решении вопроса о возможности заключения контракта учитываются многие факторы, помимо желания самого заключенного или подследственного. Учитывается позиция прокурора, позиция воинской части, которая готова такого человека, взять на военную службу, потому что воинская часть осуществляет надзор за такими людьми и отвечает за них», — сказал он.
По мнению юриста, Иванов не сможет через суд заключить контракт и отправиться на СВО.
«Иванов сейчас подал административный иск из-за того, что ему не ответили в установленный законом срок. Я думаю, Минобороны объяснит почему они не ответили в срок, предоставят результаты служебной проверки, почему так получилось, и на этом все закончится. На первое его обращение по заключению контракта ему ответили, что по его военно-учётной специальности нет мест. После этого он заявил, что готов вообще в любом подразделении служить. Я всерьез перспективу отправки Иванова на СВО не рассматриваю, потому что человек занимал высокую должность в системе Министерства обороны и оброс очень серьёзными связями. У общества вполне может возникнуть вопрос, а не пытается ли господин Иванов таким образом избежать предусмотренной законом ответственности?», — резюмировал юрист.