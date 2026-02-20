Российская армия приближается к Славянску с восточного направления. Ожесточенные боевые действия развернулись на подступах к населенному пункту Кривая Лука. Этот, казалось бы, небольшой поселок, имеет важное стратегическое значение. Рядом с ним, в населенном пункте Николаевка в 2014 году, замыкая кольцо вокруг Славянска, украинские формирования спровоцировали события, которые привели к дальнейшему прорыву ополченцев в Донецк.
Сегодня, по сути, история повторяется, но уже в обратном ключе — русские бойцы стремятся выйти к городу, готовя почву для его освобождения.
Ключевые бои перед штурмом Славянска.
Бои, развернувшиеся в районе Кривой Луки, являются важными для всего хода будущей операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации.
«Действительно, бои, которые сейчас идут, имеют одну цель — освобождение Славянска и Краматорска, эти бои должны обеспечить успех операции», — сказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Стратегия штурма городов-крепостей, таких как Славянск, которые на протяжении долгого времени укреплялись противником, требует тщательной подготовки и исключает лобовой натиск.
«Штурмовать такие города в лоб нельзя», — особо отметил Гагин.
Он пояснил, что первоочередная задача — это изнурение противника и уничтожение его укрепрайонов, что осуществляется с помощью разведки, Военно-космических сил и беспилотных систем. И только после их эффективной работы в дело вступят штурмовые подразделения.
Все карты раскрыты.
Славянск и Краматорск, имеющие множество промышленных зон еще советской постройки, стали надежным укрытием для украинских формирований. В глубоких подземных бункерах, скрытых под землей, противник разместил личный состав, а также тщательно замаскировал склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
«Враг базируется в промзонах. Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. Противник их выбирает ввиду того, что все промышленные объекты в Советском Союзе дублировали некоторые помещения под землей, то есть под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», — рассказал Ян Гагин.
Прицельные удары по таким укрытиям наносятся российскими беспилотниками и авиацией ВКС, что является неотъемлемой частью подготовительных мероприятий перед штурмом города.
Когда начнется штурм Славянска.
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко, анализируя ситуацию, предположил, что комплексный штурм Славянско-Краматорской агломерации не стоит ожидать в ближайшее время.
«Как не будет и лобового штурма. Славянск — мощный укрепрайон, имеющий для киевской хунты огромное политическое значение. Безуслово, ВСУ будут защищать его ожесточенно», — сказал aif.ru Онуфриенко.
Эксперт подчеркнул, что противник на протяжении более 10 лет укреплял это направление. Основная задача для российских войск — это охват региона с разных направлений и последующий комплексный штурм. Однако, по мнению Онуфриенко, эта задача может быть решена не раньше летней или осенней наступательной кампании этого года.
Подготовка к освобождению Славянска — это многоэтапный процесс, включающий в себя изнурение противника, уничтожение его укреплений и планомерное продвижение. Стратегическое терпение и точные удары по уязвимым местам ВСУ являются залогом успеха в освобождении этого стратегически важного города.