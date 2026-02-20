Оценившего ниже других фигуристку Петросян судью не включили в бригаду

Американский судья Кевин Розенштайн не вошел в состав бригады, которая будет оценивать произвольную программу у женщин на Зимней Олимпиаде-2026. Об этом стало известно 19 февраля.
Ранее арбитр поставил Аделии Петросян за короткую программу 67,26 балла. В его личном протоколе россиянка заняла 11-е место. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом итоговая оценка спортсменки по сумме баллов от всех судей составила 72,89. Это позволило ей занять промежуточное пятое место.
Короткую программу в личном турнире Петросян представила 17 февраля. Лучший результат показала японская фигуристка Ами Накаи. Второе место заняла Каори Сакамото, третьей стала представительница США Алиса Лью.
Причины, по которым Розенштайн не включен в состав бригады на произвольную программу, официально не уточняются.
