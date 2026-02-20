Россиянам объяснили употребление слова «кушать»: когда не следует применять глагол

«Словари обращают внимание на то, что это слово не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от его нейтрального синонима “есть”. Глагол “кушать” чаще всего употребляется в формулах вежливого или ласкового приглашения к еде», — прояснила Арина Жукова.