Россиянам объяснили употребление слова «кушать»: когда не следует применять глагол

В русском языке активно применяется слово «кушать». Оно является ласковой формой глагола «есть». Однако слово «кушать» следует употреблять только для вежливого приглашения к еде. Такой совет дала заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Арина Жукова в беседе с РИА Новости.
Филолог объяснила, когда не следует употреблять названный глагол. Для него отведены конкретные этикетные ситуации. Например, говорить «кушать таблетки» или «всё кушает» будет неверным. При этом слово в будущем может расширить употребительность, уточнила эксперт.
«Словари обращают внимание на то, что это слово не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от его нейтрального синонима “есть”. Глагол “кушать” чаще всего употребляется в формулах вежливого или ласкового приглашения к еде», — прояснила Арина Жукова.
Минобрнауки между тем решило изменить формулировки в дипломах. В них планируют по-новому указывать квалификацию. Предполагается, что в дипломах больше не будут использоваться общие формулировки для их понятности.