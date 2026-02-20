TMZ: Звезда сериала «Эйфория» актер Эрик Дэйн скончался в 53 года

Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Эйфория» и «Анатомия страсти», умер на 54-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ.
Уточняется, что артист скончался в четверг, 19 февраля, в одной из больниц Лос-Анджелеса в окружении родственников и друзей, говорится в статье.
В апреле он сообщил, что врачи поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз», известный как болезнь Лу Герига.
Несмотря на болезнь Дэйн продолжал работать. Актер снимался в третьем и заключительном сезоне «Эйфория», где исполнял одну из ведущих ролей — отца школьника, который скрывает от семьи двойную жизнь. Также он снимался в таких фильмах, как «От рассвета до заката», «Люди Икс: Последняя битва» и «Выжившая».