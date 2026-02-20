TMZ: Звезда сериала «Эйфория» актер Эрик Дэйн скончался в 53 года

Несмотря на болезнь Дэйн продолжал работать. Актер снимался в третьем и заключительном сезоне «Эйфория», где исполнял одну из ведущих ролей — отца школьника, который скрывает от семьи двойную жизнь. Также он снимался в таких фильмах, как «От рассвета до заката», «Люди Икс: Последняя битва» и «Выжившая».