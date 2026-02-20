Умер известный омский журналист Александр Невардовский

Наибольшую известность журналисту принесла работа в газете «Криминал-Экспресс». Он участвовал в издании еженедельника с мая 1994 по май 2019 года — ровно 25 лет. Все эти годы Невардовский оставался одним из самых любимых читателями авторов. Его отличала особая подача материала: он не просто описывал факты преступлений, а стремился понять мотивы поступков героев. Коллеги отмечают, что он считал хорошую журналистику неотъемлемой от литературы.