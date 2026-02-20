Умер известный омский журналист Александр Невардовский

В Омске после непродолжительной болезни скончался известный журналист Александр Невардовский. Ему было 73 года. О смерти коллеги сообщили в омском отделении Союза журналистов России.
Александр Геннадьевич посвятил журналистике около 40 лет. Свой профессиональный путь он начал в 1980 году в газете Омского района «Призыв», куда попал после окончания филфака ОмГУ. Там он проработал около пяти лет.
С 1987 по 1991 год Невардовский служил в политотделе областного УВД, где издавал газету «Факт». Позже он участвовал в экспедиции на Командорские острова, откуда привез множество впечатлений, которые называл незабываемыми.
Наибольшую известность журналисту принесла работа в газете «Криминал-Экспресс». Он участвовал в издании еженедельника с мая 1994 по май 2019 года — ровно 25 лет. Все эти годы Невардовский оставался одним из самых любимых читателями авторов. Его отличала особая подача материала: он не просто описывал факты преступлений, а стремился понять мотивы поступков героев. Коллеги отмечают, что он считал хорошую журналистику неотъемлемой от литературы.
Около 20 лет Невардовский также писал для газеты «Омская правда», освещая социальные и спортивные темы.
Коллега Евгений Шашков, проработавший с ним около 15 лет, назвал его добрым, отзывчивым и интеллигентным человеком с тонким чувством юмора. Он отметил, что даже после выхода на пенсию Невардовский продолжал писать для газеты и его публикации всегда были одними из лучших.
Прощание с ветераном журналистики состоится в воскресенье, 22 февраля, в 11:00 в Воскресенском соборе на улице Партизанской, 16.