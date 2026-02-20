Омских спасателей перевели на усиленный режим работы

«В целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области с сегодняшнего дня и до 24 февраля 2026 года переведены на усиленный режим работы», — поясняется в официальной публикации.