Омских спасателей перевели на усиленный режим работы

Сотрудники омского МЧС переводятся на праздничный спецрежим.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГУ МЧС по Омской области, сотрудников ведомства с пятницы, 20 февраля 2026 года, перевели на усиленный режим работы.

«В целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области с сегодняшнего дня и до 24 февраля 2026 года переведены на усиленный режим работы», — поясняется в официальной публикации.

В качестве обоснований называется повышенная вероятность возникновения нештатных ситуаций, включая происшествия на водных объектах, ДТП и пожары. В органах МЧС настаивают на повышенном внимании к детскому досугу в праздничный период, а также предупреждают от выхода или выезда на лед омских водоемов.

Напомним, ранее раскрыт праздничный график работы городских медучреждений.