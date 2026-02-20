Профессор Шестерякова: Росссиянам можно разглашать свою зарплату

Работодатели в России не имеют права ставить сотрудникам условие о неразглашении суммы заработной платы, даже если подобный запрет внесён в трудовые договоры или иные акты организаций.
«Так как сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не вообще какая-то тайна, не персональные данные работника, значит, и сохранять их работник не должен. Даже если такая обязанность была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя», — объяснила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова, её слова цитирует ТАСС.
О том, как ростовчанка вышла на работу во время больничного под страхом увольнения и осталась инвалидом, читайте здесь на KP.RU.
Ранее жительницу Новосибирска восстановили в работе после увольнения из-за больничного, вот как это было.