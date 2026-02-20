В Нижнем Тагиле нашли нарушения в работе УК по расчистке крыш от снега и наледи

Всего с 16 февраля 2026 года было проведено три подобных рейда. В ходе каждого из них при выявлении каких-либо опасных зон делается фотофиксация. Как отметили в пресс-службе администрации города, активнее всего уборка крыш проходит в образовательных и медицинских учреждениях. А вот управляющие компании расчищают кровли уже не так ответственно.