В Сети продают лед, облизанный SHAMANом, и который он не лизал

Необлизанный лед оказался дороже.

Источник: Соцсети

В интернете появилось объявление о продаже куска льда, который не облизал певец SHAMAN.

СМИ сообщили об одном объявлении с предложением купить лед с Байкала, который лизал SHAMAN. Лот оценивался почти в 50 тысяч рублей.

«Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил этот кусок льда со слюнями. Торг уместен. Самовывоз», — говорилось в описании к товару.

На сайте бесплатных объявлений кто-то также предложил купить за 60 тысяч рублей лед, который не лизал Ярослав Дронов. Указывается, что товар чист. Продается в городе Волжском Волгоградской области.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN на льду Байкала оставил романтичное послание для своей жены Екатерины Мизулиной.

