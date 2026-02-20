В Сети продают лед, облизанный SHAMANом, и который он не лизал

В интернете появилось объявление о продаже куска льда, который не облизал певец SHAMAN.
СМИ сообщили об одном объявлении с предложением купить лед с Байкала, который лизал SHAMAN. Лот оценивался почти в 50 тысяч рублей.
«Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил этот кусок льда со слюнями. Торг уместен. Самовывоз», — говорилось в описании к товару.
На сайте бесплатных объявлений кто-то также предложил купить за 60 тысяч рублей лед, который не лизал Ярослав Дронов. Указывается, что товар чист. Продается в городе Волжском Волгоградской области.
Ранее сообщалось о том, что SHAMAN на льду Байкала оставил романтичное послание для своей жены Екатерины Мизулиной.