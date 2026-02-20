Белорусский врач: определение возраста сосудов может говорить о ряде болезней

По ее словам, жесткие сосуды, как правило, у людей с неконтролируемой артериальной гипертензией и с атеросклерозом, и такие сосуды — прямой путь к развитию других болезней системы кровообращения. При этом человек о своих жестких сосудах может и не знать, у него может пока не быть диагноза. Если врачи определяют, что жесткость сосудов вне нормы, они отправляют такого пациента к кардиологу на дообследование.