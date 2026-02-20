Белорусский врач: определение возраста сосудов может говорить о ряде болезней

Медики при одном исследовании могут определить возраст сосудов. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, исследование сосудов на определение их возраста называется объемной сфигмографией.
«По скорости распространения пульсовой волны определяется жесткость сосудистой стенки, а жесткость сосудистой стенки — это очень важный предиктор (предсказатель. — Ред.) развития болезни системы кровообращения. По жесткости и определяется сосудистый возраст», — подчеркнула Ольга Синякова.
По ее словам, жесткие сосуды, как правило, у людей с неконтролируемой артериальной гипертензией и с атеросклерозом, и такие сосуды — прямой путь к развитию других болезней системы кровообращения. При этом человек о своих жестких сосудах может и не знать, у него может пока не быть диагноза. Если врачи определяют, что жесткость сосудов вне нормы, они отправляют такого пациента к кардиологу на дообследование.
На сайте НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии есть информация, что при исследовании на сфигмометре определяется растяжимость артерий и степень нарушения кровотока в сосудах ног, измеряются сердечно-лодыжечный и другие сосудистые индексы, оценивается возраст сосудов в зависимости от возраста и пола. Это исследование помогает выявить пациентов с доклиническим развитием атеросклероза в различных локациях, определить группу высокого сердечно-сосудистого риска.
Врач может направить пациента на определение возраста сосудов при подозрении на атеросклероз, ишемию и иные проблемы с системой кровообращения.