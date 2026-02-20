Ричмонд
СВО
Свежие огурцы в Красноярске подешевели до 229 рублей

Ещё на прошлой неделе килограмм огурцов стоил до 550−600 рублей.

Источник: Freepik

Цены на свежие огурцы в магазинах Красноярска пошли вниз после нескольких недель ажиотажного роста. Если ещё на прошлой неделе килограмм овощей доходил до 550−600 рублей, то теперь в ряде торговых сетей ценник опустился ниже 230 рублей. Об этом сообщает издание «Проспект Мира».

Первыми о снижении стоимости сообщили в сети «Командор» (включая магазины «Аллея»). Сейчас килограмм огурцов здесь можно купить за 250 рублей, а по карте «Копилка» — за 229 рублей. В гипермаркетах сети цену снизили до 270 рублей. Ещё неделю назад в этих же магазинах огурцы стоили от 310 до 550 рублей.

В «Красном Яре» и «Батоне» корректировку цен сделали ещё во вторник. Теперь килограмм обойдётся в 229 рублей. До этого, по данным издания, ценник держался на уровне почти 350 рублей.

С 20 февраля к тренду присоединилась сеть «Хороший» — здесь огурцы также можно приобрести за 229 рублей за килограмм.

По данным Красноярскстата на начало февраля, средняя цена килограмма в регионе составляла 402 рубля.

