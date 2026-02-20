Свежие огурцы в Красноярске подешевели до 229 рублей

Первыми о снижении стоимости сообщили в сети «Командор» (включая магазины «Аллея»). Сейчас килограмм огурцов здесь можно купить за 250 рублей, а по карте «Копилка» — за 229 рублей. В гипермаркетах сети цену снизили до 270 рублей. Ещё неделю назад в этих же магазинах огурцы стоили от 310 до 550 рублей.