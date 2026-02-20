Ночью в двух районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях утром в пятницу, 20 февраля.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — уточнил глава региона.
Напомним, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ликвидировали последствия атаки беспилотника, которая произошла 15 декабря 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Тарас Дядьков в своем телеграм-канале. Локальный режим ЧС был снят.
Исполняющий обязанности главы Железнодорожного района Артур Хостов доложил о завершении всех восстановительных работ: в домах заменили поврежденные стеклопакеты и металлочерепицу.
