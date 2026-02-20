Забудьте про блины и хороводы: вот как донские казаки гуляли Масленицу с саблями, конями и порохом

Казачья Масленица — яркий пример того, как воинская культура переплелась с народными традициями. Для казаков праздник был возможностью показать доблесть, подготовиться к службе и сохранить боевой дух даже в мирное время. Современные масленичные гуляния в казачьих станицах до сих пор сохраняют эти традиции — скачки, джигитовку, рубку лозы. Потому что настоящая казачья Масленица — это не только блины, но и звон сабель, топот копыт и порох от выстрелов. Кстати говоря, Масленица не только вкусный праздник, но ещё и интересный. Узнайте масленичные гадания на суженого! В такой чудесный праздник запрещено сидеть дома! Мы собрали для вас подборку мест, куда точно стоит отправиться на масленичные гулянья!