Юрист объяснила, можно ли наказать человека, накормившего постящегося мясом

Юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова рассказала, можно ли привлечь к ответственности человека, который намеренно накормил верующего мясом во время Великого поста. В беседе с Life.ru она пояснила, что конституция РФ гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Однако уголовная ответственность по статье 148 УК РФ за нарушение этого права наступает только при определённых условиях: действия должны носить публичный характер, выражать явное неуважение к обществу и быть совершены с целью оскорбления религиозных чувств верующих.