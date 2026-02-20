Водители рассказали, кто дает самые плохие советы по ремонту автомобилей

Лишь 1% российских автовладельцев считают полезными советы нейросетей, а блогерам доверяют всего 2%. Большинство водителей (86%) всё же ищут сторонние мнения, но чаще всего обращаются к друзьям (33%), сотрудникам СТО (23%) и профессиональным автоэкспертам (18%).