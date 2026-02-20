Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители рассказали, кто дает самые плохие советы по ремонту автомобилей

Из-за безграмотных советов ремонт обойдется гораздо дороже.

Источник: IrkutskMedia.ru

Большинство водителей предпочитают советы друзей и мастеров, а не рекомендации нейросетей и блогеров. Об этом говорится в совместном исследовании «Ренессанс страхование» и сети автосервисов Fit Service.

Лишь 1% российских автовладельцев считают полезными советы нейросетей, а блогерам доверяют всего 2%. Большинство водителей (86%) всё же ищут сторонние мнения, но чаще всего обращаются к друзьям (33%), сотрудникам СТО (23%) и профессиональным автоэкспертам (18%).

Интернет — главный источник рекомендаций для 37% респондентов. Ещё 33% советуются с родными, 25% — с коллегами. Чаще всего за помощью обращаются водители Казани (91%), Москвы (90%) и Новосибирска (89%). Самые самостоятельные — в Краснодаре, Красноярске и Омске.

Больше всего интересует ремонт (42%), выбор автосервиса (33%) и подбор запчастей или подержанного авто (по 25%). Лишь 10% ищут советы при покупке новой машины.

При этом каждый четвёртый (27%) сталкивался с последствиями плохих рекомендаций, а 29% периодически получают вредные советы. Только 30% считают, что советы редко их подводят, передает «Лента».

Арсений Луговой.