Водители рассказали, кто дает самые плохие советы по ремонту автомобилей

Большинство водителей предпочитают советы друзей и мастеров, а не рекомендации нейросетей и блогеров. Об этом говорится в совместном исследовании «Ренессанс страхование» и сети автосервисов Fit Service.
Лишь 1% российских автовладельцев считают полезными советы нейросетей, а блогерам доверяют всего 2%. Большинство водителей (86%) всё же ищут сторонние мнения, но чаще всего обращаются к друзьям (33%), сотрудникам СТО (23%) и профессиональным автоэкспертам (18%).
Интернет — главный источник рекомендаций для 37% респондентов. Ещё 33% советуются с родными, 25% — с коллегами. Чаще всего за помощью обращаются водители Казани (91%), Москвы (90%) и Новосибирска (89%). Самые самостоятельные — в Краснодаре, Красноярске и Омске.
Больше всего интересует ремонт (42%), выбор автосервиса (33%) и подбор запчастей или подержанного авто (по 25%). Лишь 10% ищут советы при покупке новой машины.
При этом каждый четвёртый (27%) сталкивался с последствиями плохих рекомендаций, а 29% периодически получают вредные советы. Только 30% считают, что советы редко их подводят, передает «Лента».
Арсений Луговой.