Мокрый снег, заморозки до −13 и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 февраля

По области днем температура воздуха будет колебаться: на севере — от −4 до +1 градуса, на юге — от +2 до +7 градусов. В ночь на субботу ожидается от −3 до +2 градусов, при прояснениях — до −7 градусов, а в крайних северных районах — до −13 градусов.