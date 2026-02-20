Мокрый снег, заморозки до −13 и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 февраля

Погода в Ростове-на-Дону 20 февраля едва ли будет подходящей для прогулок. Зима сдаваться не собирается: осадки в виде дождя и снега, ветер, гололедица усложнят жизнь как водителям, так и пешеходам. Подробный прогноз узнали у синоптиков регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Днем 20 февраля погода в Ростове будет облачной с прояснениями. Вечером возможен небольшой мокрый снег, в остальное время существенных осадков не прогнозируют. Утром на дорогах сохранится гололедица. Ветер западного и юго-западного направления днем сменится на южный и юго-восточный, он будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.
К ночи погода в Ростове-на-Дону 20 февраля существенно не изменится: серьезных осадков также не прогнозируется, но на дорогах вновь образуется гололедица. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, а затем — на северное и северо-восточное, разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду.
По области в этот день будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах — гололедица. Ветер западный и юго-западный с переходом на южный и юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
В ночь на 21 февраля в регионе местами ожидаются небольшие и умеренные осадки — снег, мокрый снег и даже дождь. На севере области ночью возможен сильный снег. По южной половине возможен гололед. Ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду, направление будет меняться с юго-западного и западного на северное и северо-восточное.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в донской столице днем поднимется до +4…+6 градусов. В ночь на 21 февраля столбики термометров опустятся до 0…-2 градусов.
По области днем температура воздуха будет колебаться: на севере — от −4 до +1 градуса, на юге — от +2 до +7 градусов. В ночь на субботу ожидается от −3 до +2 градусов, при прояснениях — до −7 градусов, а в крайних северных районах — до −13 градусов.
Судя по прогнозу погоды в Ростове-на-Дону 20 февраля, атмосферное давление в течение дня будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
